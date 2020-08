PSG : Neymar, la solution à tous les problèmes du Barça

Dans : PSG.

Humilié par le Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions vendredi, le FC Barcelone devra prendre des décisions importantes. L’une d’entre elles pourrait bien concerner le Parisien Neymar.

Ça va sûrement bouger au FC Barcelone dans les prochaines semaines. Après la déroute contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le président Josep Maria Bartomeu a annoncé des changements à venir. On peut penser que l’entraîneur Quique Setién sera licencié, tout comme les membres de la direction sportive, à commencer par le Français Eric Abidal. Quant à l’effectif, le manque de moyens du Barça l’empêchera de chambouler son effectif. Pas de quoi modifier le discours de Rivaldo qui continue de réclamer le retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar, le seul à pouvoir relancer les Blaugrana selon lui.

« Neymar est le joueur dont le Barça a besoin, il a une forte personnalité et peu importe que Messi soit à ses côtés. Contrairement à d'autres joueurs qui deviennent timides et faibles à côté de Messi, Neymar a une grande personnalité, a insisté l’ancien Barcelonais dans des propos relayés par Sport. Le problème du Barça, c'est qu'il recrute des joueurs à des prix très élevés mais ils ne font pas la différence. Le Barça doit recruter des joueurs qui ont faim de victoire et qui ont de l'ambition. Dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas seulement compter sur Messi et attendre de voir ce qu'il peut faire seul. » Une situation qui agace sérieusement l’Argentin, lequel menacerait de partir si la direction ne prend pas les bonnes décisions.