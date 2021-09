PSG : Neymar, la fête est finie, il va payer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City en Ligue des Champions (2-0), le trio composé de Neymar, Mbappé et Messi ne tourne pas encore à plein régime.

Auteur d’un but splendide, son premier sous les couleurs du PSG, Lionel Messi a sans doute été le moins actif des trois attaquants. De son côté, Neymar n’a pas ménagé ses efforts. En revanche, l’international brésilien est encore très loin d’afficher le niveau qui a été le sien par le passé. L’ex-star du FC Barcelone parviendra-t-il à redevenir le joueur unique qu’il était ? Il y a de sérieux doutes à ce sujet selon Ludovic Obraniak. Et pour cause, le consultant de La Chaîne L’Equipe en a remis une couche sur l’hygiène de vie plus que douteuse de Neymar, affirmant que toutes les erreurs commises par le n°10 du PSG jusqu’à présent allaient se payer, maintenant qu’il approche des 30 ans.

L'hygiène de vie de Neymar va se payer

« Tous les grands joueurs qui arrivent autour de la trentaine, ce sont des machines de guerre en termes d’entraînement invisible. Benzema, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi… En termes de diététique, ce sont des mecs réglés comme des horloges suisses. Neymar, son hygiène de vie… Quand tu arrives à 30 ans, c’est là où tu vas commencer à payer les choses. Plus jeune, ça va, tu peux compenser. Mais quand tu arrives à la trentaine, tu paies les pots cassés, c’est-à-dire que ton corps a peut-être moins de facilités à encaisser, tu dois doubler le travail invisible. Je ne pense pas que Neymar le double, il doit même le diviser par deux entre ses nuits de poker, de jeux vidéo… Il ne prend pas soin de lui alors qu’il devrait, je ne sais pas s’il a envie de passer ce cap ou pas » a lancé Ludovic Obraniak, pas franchement convaincu que Neymar puisse retrouver le niveau sensationnel qui était le sien lors des grandes années du Barça. Malheureusement pour le PSG…