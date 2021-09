OM-PSG : Payet plus fort que Neymar, le constat ahurissant

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Au contraire de Neymar, Dimitri Payet a encore brillé ce week-end avec un doublé inscrit lors du match entre l’OM et Lens au Vélodrome (2-3).

Si son équipe s’est inclinée, le capitaine de l’Olympique de Marseille a encore assumé son statut de leader technique. Avec deux buts de plus, ses quatrième et cinquième en Ligue 1 depuis le début de la saison, il confirme sa forme resplendissante. Dans le même temps, Neymar n’a pas vraiment brillé avec le Paris Saint-Germain contre Montpellier, malgré la victoire poussive des coéquipiers de Lionel Messi (2-0). Après ce week-end de Ligue 1, les prestations croisées de Payet avec l’OM et de Neymar avec le PSG font dire à Daniel Riolo que l’international tricolore est nettement au-dessus de son homologue brésilien depuis le début de la saison. Une véritable anomalie quand on connaît le talent intrinsèque de Neymar ainsi que l’investissement consenti par le PSG pour le recruter.

Riolo compare Payet et Neymar

« Pendant une heure, Payet a régalé pendant ce match (de l’OM contre Lens, défaite 2-3 de Marseille au Vélodrome). Honnêtement, je sais que ça va en froisser certains, mais en ce moment, Payet est meilleur que Neymar » a lancé Daniel Riolo sur RMC avant de justifier cette punchline qui fait logiquement du bruit à Paris. « En patron d’équipe, ce que propose Payet, c’est au-dessus de Neymar. Celui qui est censé être ton leader technique, ton patron, Payet loin devant Neymar qui fait vraiment très peu ». Reste maintenant à voir si Neymar retrouvera une forme digne de ce nom dans les prochaines semaines afin de guider le PSG vers les sommets. C’est ce que souhaitent ardemment les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont mis Neymar dans la meilleures conditions possibles cette saison en conservant son compère Mbappé et en recrutant son grand ami Lionel Messi. Le Brésilien n’a plus aucune excuse…