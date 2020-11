PSG : Neymar jusqu'en 2025, Mbappé peut tout faire capoter

Dans : PSG.

Totalement épanoui au Paris Saint-Germain, Neymar a entamé des discussions avec le directeur sportif Leonardo pour prolonger son contrat. Mais la situation de son coéquipier Kylian Mbappé pourrait représenter un obstacle.

L’époque où Neymar faisait le forcing pour revenir au FC Barcelone semble lointaine. Près d’un an plus tard, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain n’a plus aucune raison de quitter la capitale. Certains diront que les difficultés financières des Blaugrana y sont pour quelque chose. En tout cas, le Brésilien se sent bien chez le champion de France, à tel point qu’une prolongation pourrait être finalisée dans les mois à venir. Les discussions ont en effet débuté, a annoncé Leonardo mardi dans un échange avec les supporters du PSG. Mais ce que le directeur sportif parisien n’a pas communiqué, c’est que les négociations sont déjà très avancées.

C’est effectivement la version du média ESPN, qui révèle que Neymar aurait accepté de signer un nouveau bail de cinq ans, en conservant son salaire annuel net de 32 millions d’euros. Mais avant de conclure le deal, le numéro 10 attend des garanties sportives. Dans ses discussions avec Leonardo, Neymar aurait notamment évoqué l’avenir de son coéquipier Kylian Mbappé, lui aussi sous contrat jusqu’en 2022, mais qui refuse de prolonger pour le moment. Nos confrères ne précisent pas s’il s’agit d’une condition imposée par Neymar. Mais nul doute que la décision du Français pourrait peser lourd dans l'avenir parisien des deux stars du Paris Saint-Germain.