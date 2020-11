PSG : Mbappé et le Qatar, gros désaccord sur le salaire ?

Dans : PSG.

Dans les mois à venir, le Paris Saint-Germain espère être en mesure d’annoncer les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé.

Et pour cause, les deux hommes seront en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. En ce sens, il est capital pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de boucler leur prolongation afin de ne pas se retrouver en position délicate lors du mercato estival de 2021, à un an de l’échéance du bail des deux stars. Au Qatar, on a clairement fait de la prolongation de Kylian Mbappé une priorité absolue. Mais pour l’heure, les négociations n’avancent pas dans le bon sens entre le champion du monde 2018 et le Paris Saint-Germain. A en croire les informations de Don Balon, il existe notamment un désaccord salarial majeur entre le clan de l’international français et la direction parisienne.

Bien que l’information soit à prendre avec des pincettes, car non-confirmée en France, le média espagnol croit savoir que Kylian Mbappé et son entourage réclament un salaire annuel de 50 ME afin de prolonger au Paris Saint-Germain. Malgré sa volonté absolue de renouveler le contrat de leur star, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ne semblent pas en mesure de monter aussi haut. Effectivement, le média indique que la direction parisienne a proposé une augmentation salariale de 10 ME annuel à Kylian Mbappé, soit un salaire de 30 ME par an. Une proposition très honnête, qui placerait l’ancien Monégasque au même niveau de rémunération que son coéquipier Neymar. Reste maintenant à voir si l’attaquant du Paris SG, qui figure par ailleurs dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool, acceptera cette proposition. Cela risque de dépendre en grande partie des offres que lui transmettront les champions d’Espagne et d’Angleterre en titre…