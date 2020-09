PSG : Neymar influencé au mercato, la théorie fumeuse

Dans : PSG.

Quinze ans après le début de leur collaboration, Nike et Neymar se séparent cet été à la surprise générale.

La star du Paris Saint-Germain va rejoindre Puma, où il aura bien évidemment le statut de tête d’affiche. Pour les supporters du PSG, la question est de savoir si ce changement d’équipementier peut avoir une influence sur l’avenir et potentiellement sur le mercato de Neymar, alors que le PSG est très fortement lié à Nike. Pour l’heure, aucun média français n’a fait part d’un possible changement de club pour le Brésilien en raison de ce bouleversement marketing. Mais du côté de l’Espagne, on s’engouffre sans surprise dans la brèche afin d’évoquer un mercato totalement chamboulé pour l’ancienne star du FC Barcelone.

A en croire les informations obtenues par El Gol Digital, il pourrait bien y avoir de grosses surprises dans les semaines à venir autour de Neymar. Car bien que l’international auriverde ait publiquement fait savoir qu’il allait rester au Paris Saint-Germain cette saison, le média espagnol explique que Puma joue de son influence afin de convaincre le Brésilien de rejoindre un club équipé par la marque allemande. Et, coïncidence ou non, il s’avère que l’un des clubs phares de Puma a clairement les moyens de se payer Neymar, à savoir Manchester City. Les trois autres clubs de standing de la marque (Marseille, AC Milan et Borussia Dortmund) n’ont évidemment aucune chance de réaliser une opération de cette envergure, mais Puma verrait d’un bon œil que le club dont Pep Guardiola est le manager tente sa chance afin de réaliser un coup marketing d’envergure. Ce n’est pas la première fois que Puma adopte cette stratégie puisqu’il y a deux ans, le groupe basé à Herzogenaurach en Bavière avait timidement fait irruption dans le dossier Mario Balotelli à Marseille. Le cas de Neymar est bien différent et il semble toutefois peu probable qu’un simple équipementier ait le pouvoir de faire changer de club un joueur autour duquel les enjeux économiques sont colossaux à ce point.