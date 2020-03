PSG : Daniel Riolo alerte Messi, Neymar a disparu

Dans : PSG.

Les performances de Neymar avec le PSG font très peur à Daniel Riolo, qui se demande bien comment le FC Barcelone et sa star Lionel Messi peuvent encore vouloir recruter le Brésilien.

Surprotégé par le PSG avant le match face à Dortmund, Neymar était apparu totalement hors de forme face aux Allemands. Désireux d’enchainer les matchs, le Brésilien n’avait ensuite pas pu le faire en raison de son carton rouge récolté contre Bordeaux. Au final, pour sa reprise face à l’OL, le numéro 10 du PSG a alterné le bon et le moins bon, avec notamment une frayeur sur sa cheville, quelques accélérations foudroyantes, mais aussi un manque de vivacité encore évident. Suffisant pour alerter Daniel Riolo, pour qui ce que produit le Brésilien est totalement insuffisant par rapport aux attentes. Le polémiste de RMC y va même très fort pour décrire la forme actuelle de l’ancien prodige de Santos.



« Messi, il faut qu’il voit jouer Neymar en ce moment. Je suis le seul à le voir ? Prenez des photos avant-après, même son visage ! Ses deux-trois gestes pendant le match, c’est suffisant ça ? Il est venu pour faire quatre grigris et un centre ? Au minimum, il qualifie le PSG contre Dortmund, et là on dira que c’est normal. Il n’a pas de rythme. On le voit sur son visage, même la couleur de sa peau a changé, il n’a plus le même teint, il est bouffi, a-t-il lâché. Il n’a fait que deux matchs pleins depuis fin janvier, ce n’est pas normal sachant tout ce qu’il a raté cette saison, son été… On parle du joueur censé être le plus important du club, d’un mec annoncé dans le top 3 mondial. On arrête ou quoi ? Il y a zéro exigence, c’est quoi l’histoire ? Sur la première période, son attitude, c’est au-delà du scandale ! Il marche, il ne peut même pas courir », a balancé un Daniel Riolo outré par ce Neymar qui n’est plus aussi tranchant depuis le début de l’année 2020.