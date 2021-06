PSG : Neymar fait perdre des millions, Mbappé les gagne

Dans : PSG.

Souvent absent cette saison, Neymar a manqué des rendez-vous importants du Paris Saint-Germain. Résultat, sa valeur baisse selon le site de référence Transfermarkt.

Pour cause de blessure ou de suspension, Neymar n’a pas toujours répondu présent cette saison. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a dû se contenter des tribunes à plusieurs reprises, et notamment lors de rendez-vous importants. Du coup, ses statistiques (9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1) reflètent ses absences. Et le site de référence Transfermarkt ne peut que le sanctionner en réduisant sa valeur de 110 à 100 M€.

« On ne peut pas nier l'incroyable talent de Neymar, bien sûr, mais on ne peut pas non plus nier que sa dernière saison a été décevante, a expliqué Ronan Caroff, responsable de l'antenne française de Transfermarkt. Dans une saison à 57 matchs pour le PSG, il n'en a joué que 31. Mais malgré des statistiques correctes pour ce nombre de matchs, ce n'est plus à la hauteur des performances qui le plaçaient en tête du classement des ailiers les mieux valorisés. Désormais juste derrière Mohamed Salah (110 M€) et à égalité avec Sadio Mané et Jadon Sancho, Neymar devra faire preuve de plus de régularité la saison prochaine pour conserver cette position. »

Mbappé toujours au top

Cette information supplémentaire ne consolera pas Neymar. Mais au Paris Saint-Germain, l’attaquant Mauro Icardi a subi le même sort en passant de 55 à 40 M€. « Il est probablement la plus grande déception du PSG cette saison, a estimé Ronan Caroff. Icardi n'a pas fait autant d'apparitions que ses collègues en attaque. Malgré les attentes élevées après son transfert, il a souvent été blessé et n'a pas forcément été régulier. Et quand il est en forme, ses performances jusqu'à présent ne justifient pas sa valeur marchande de 55 M€. » Heureusement pour le club de la capitale, le joueur le mieux valorisé au monde reste Kylian Mbappé (160 M€).