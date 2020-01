PSG : Neymar et Michael Jordan, le Qatar a tout compris

Dans : PSG.

Présent lors du match de NBA à l’AccorHotels Arena vendredi soir, Michael Jordan a fait une révélation sur son partenariat avec le Paris Saint-Germain. Selon la légende américaine, Neymar a joué un rôle d’intermédiaire entre les deux parties.

Les stars du Paris Saint-Germain n’ont pas manqué cet événement. A l’occasion du match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, le premier rendez-vous de saison régulière de NBA en France, plusieurs joueurs parisiens étaient présents, à commencer par Kylian Mbappé et Neymar. Il faut dire que le Brésilien avait sa place à l’AccorHotels Arena, lui qui a joué un rôle dans le partenariat entre le club de la capitale et la marque de Michael Jordan. La légende du basket a en effet révélé que l’ancien Barcelonais, fan de la filiale de Nike, avait facilité les discussions entre les deux parties.

« En fait, le Paris Saint-Germain est venu vers nous pour proposer ce partenariat. Neymar était un grand fan de la marque Jordan. Le rapprochement était donc plus facile, a raconté Michael Jordan lors d’une conférence de presse. Qui plus est, en matière de marketing, Paris représente la mode. On voit la marque comme une marque de loisirs lifestyle, donc le partenariat était simple. » En marge de cet événement inédit, le champion de France en a profité pour présenter son quatrième maillot en collaboration avec la marque de l’Américain. Une tenue que les Parisiens porteront pour la première fois contre Montpellier le samedi 1er février.