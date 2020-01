PSG : Un nouveau maillot en collaboration avec Jordan dévoilé

Dans : PSG.

Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain en collaboration avec Jordan, qui commençait à fuiter sur les réseaux sociaux, a officiellement été dévoilé par le champion de France en titre.

« Toujours animé par son ambition de faire rayonner le Club et le football français à l’international, Le Paris Saint-Germain propose désormais un quatrième maillot, étendard chic et stylé de son ancrage national. Paré d’un noir discret et arborant le logo emblématique de Jumpman, le maillot est ainsi illuminé par les couleurs vives du drapeau français. L’équipe première étrennera ce nouveau maillot au Parc des princes lors de la rencontre contre Montpellier, le 1er février » écrit notamment le club de la capitale sur son site officiel. Un maillot dont la sobriété et l’esthétisme devraient plaire au plus grand nombre chez les fans parisiens, qui pourront se le procurer sur le site du club et dans toutes les boutiques officielles du PSG.