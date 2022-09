PSG : Neymar et Messi attaqués et menacés en direct

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a débuté sa campagne de Ligue des champions par une victoire contre la Juventus (2-1). Mais cela n'empêche pas Neymar et Lionel Messi de se prendre d'énormes critiques suite à ce match.

Ce n’est pas anecdotique, mardi soir, le Paris Saint-Germain a dominé pour la première fois de son histoire la Juventus, de quoi lancer idéalement la campagne 2022-2023 de Ligue des champions. Si l’équipe de Christophe Galtier a rendu une très bonne copie en première période, la suite a été plus compliquée, mais globalement, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont rien volé face à une formation italienne très frileuse au moment où le PSG vacillait. Tout n’a donc pas été parfait pour les champions de France, et deux joueurs ont focalisé la colère de Daniel Riolo et Jérôme Rothen, pas uniquement pour ce qu’ils ont fait pendant 90 minutes face à la Juventus. Car, une fois de plus, Lionel Messi et Neymar ne sont pas allés saluer les supporters parisiens après la fin du match. Une attitude négative depuis le début de la saison, et qui est évidemment liée aux sifflets et insultes de la saison passée. De quoi faire hurler les deux hommes de RMC.

Neymar et Messi, un comportement qui choque au PSG

Présent au Parc des Princes, Jérôme Rothen a confié sa désolation face à l’attitude des deux stars du PSG. « Le public du Parc a répondu présent, et pendant les cinq dernières minutes ils ont poussé fort pour que le PSG tienne ce résultat. Et j’ai remarqué qu’il y’a 8 joueurs qui sont allés saluer les supporters, et comme toujours depuis le début de saison il n’y avait pas Neymar et Lionel Messi, ce n’est pas normal (….) Neymar, son statut lui permet d’exister plus que certains, et de gagner beaucoup plus. L’obligation c’est d’être bon et de chaque geste soit observé », s’est énervé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a rapidement reçu le soutien de Daniel Riolo, lui aussi agacé par cette attitude.

Et forcément, le journaliste n’a pas été tendre notamment avec le numéro 10 du PSG qu’il ne porte pas dans son cœur, et cela depuis très longtemps, le Brésilien ayant même chambré à distance Riolo, lequel l'avait clairement accusé d'avoir un comportement extra-sportif indigne d'un footballeur professionnel, notamment concernant son hygiène de vie. « Neymar, s’il a été sifflé, c’est qu’il le méritait, il n’a pas à faire ça. Là il est bon, et bien qu’il en profite et aille voir le public. Ce n’est pas possible d’avoir une attitude comme ça, ça n’existe dans aucun club. Les dirigeants du PSG doivent l’obliger et lui imposer de le faire. Sans les supporters, il n’est rien du tout. Rappelons qu’au dernier mercato, personne ne voulait de lui en Europe », a fait remarquer Daniel Riolo, bouclant ainsi le cas Neymar. Mais ce n’était pas fini concernant Lionel Messi.

Car pour Jérôme Rothen, outre cette histoire de refus d’aller saluer les supporters, le septuple Ballon d’Or doit se remettre sérieusement en cause, ou alors la Pulga pourrait rapidement devoir goûter très régulièrement du banc de touche. « Lionel Messi, quand il a le ballon dans les pieds, il sait tout faire. Mais au PSG, il n’est pas la seule star comme il l’était au Barça. Alors soit il fait plus d’effort et ça dure ce que ça dure pendant un match, on ne lui demande pas d’être au top pendant 90 minutes. Mais, il n’a pas le droit d’être en dehors du collectif pendant un match. Lui, parfois il regarde les autres, sans faire des efforts de repli pour le collectif. Je le dis, Lionel Messi est un maillon faible pour cette équipe et Christophe Galtier doit prendre des décisions rapides et radicales s’il veut que cette équipe continue à progresser comme le demande Kylian Mbappé », a prévenu le consultant de RMC, clairement remonté contre l’ancien Barcelonais.