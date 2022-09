LdC : Mbappé et le PSG donnent la leçon à la Vieille Dame !

Ligue des champions, groupe H, 1ère journée

Parc des Princes

PSG-Juventus 2-1

Buts : Mbappé (5e, 22e) pour le PSG, McKennie (53e) pour la Juventus

Grâce à un grand duo Mbappé-Neymar, le PSG a pris le dessus sur la Juventus 2-1 au Parc pour entamer au mieux sa ligue des champions. Toutefois, la copie ne fut pas parfaite sur toute la rencontre.

La Juventus, première étape de l'aventure européenne du PSG, apparaissait comme un test intéressant pour une équipe très souveraine en Ligue 1. Le début de match était dans la même veine que le championnat. Les Parisiens montraient leur classe d'entrée pour ouvrir le score. Neymar déposait le ballon d’une louche dans la surface turinoise et Mbappé reprenait de volée pour fusiller Perin. Paris était dominateur mais la Juve ne se laissait pas faire. Le danger était présent côté turinois avec une grosse parade à bout portant de Donnarumma sur une tête de Milik (19e) et Ramos était vigilant sur la ligne après la talonnade de Vlahovic. Mbappé était dans un bon jour et venait sanctionner l'inefficacité turinoise. Sur un beau mouvement parisien, Neymar lançait Hakimi qui remettait en une touche à Mbappé, lequel concluait en force pour mettre le PSG devant de deux buts au repos.

5 - Only Lionel Messi (6) has scored more goals in the first five minutes of a Champions League match than Kylian Mbappé (5) in the history of the competition. Hurried. #PSGJuve #PSGJUV pic.twitter.com/fbgYmMW8tA