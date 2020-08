PSG : Mbappé priorité du Qatar, Neymar peut tout changer

Dans : PSG.

Mercredi soir, Neymar et Kylian Mbappé ont démontré face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions qu’ils faisaient partie des références en Europe.

Leonardo ne cesse de le répéter à longueur d’interview. Avec Neymar et Kylian Mbappé dans ses rangs, le PSG possède deux des cinq meilleurs joueurs du monde… mais les deux seuls à avoir moins de 30 ans. Et comme indiqué par Nasser Al-Khelaïfi après la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale n’a aucunement l’intention de céder l’un de ses joyaux. « On ne les vendra jamais » avait notamment lancé, encore sous le coup de l’émotion, le président du Paris Saint-Germain.

Pour être certain de conserver Neymar et Kylian Mbappé, le PSG doit impérativement parvenir à les prolonger puisque leurs contrats expireront en juin 2022. Les deux dossiers seront la priorité de de Leonardo cet été selon le Journal du Dimanche. Avec une importance encore plus forte pour la prolongation de Kylian Mbappé, même si la performance majuscule de Neymar contre l’Atalanta Bergame a prouvé à quel point le Brésilien était indispensable. « La prolongation du Français est la priorité du PSG. Mais celle de Neymar pourrait vite le devenir s’il porte le PSG sur le toit de l’Europe » écrit le journal, pour qui il est clair que Leonardo va prendre les deux dossiers en main après le Final 8 de la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si le champion du monde, courtisé par le Real Madrid dans l’optique du mercato estival de 2021, sera partant pour prolonger son bail à Paris. Quant à Neymar, il reste dans les radars du FC Barcelone. Mais il a récemment avoué qu’il n’avait jamais été aussi heureux dans la capitale française…