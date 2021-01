PSG : Neymar et Mbappé au Barça, Koeman se moque de Leonardo

Dans : PSG.

Dans son entretien accordé à France Football cette semaine, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a confirmé son intérêt pour Lionel Messi. Une déclaration que le FC Barcelone prend pour le moment avec le sourire.

Les clubs capables de s’offrir Lionel Messi sont rares sur le marché des transferts. Et les effets de la crise sanitaire n’ont fait que réduire la liste de ses possibles destinations. Pour accueillir le Barcelonais en fin de contrat, on ne parle que de Manchester City et du Paris Saint-Germain, dont le directeur sportif Leonardo, après avoir suivi le feuilleton de l’été dernier, s’est dit prêt à tenter sa chance si l’Argentin refuse de prolonger au FC Barcelone.

« Les grands joueurs comme Lionel Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, a confirmé le dirigeant. (...) On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Du côté catalan, cette déclaration aurait pu être perçue comme un coup de pression. Mais l’entraîneur Ronald Koeman a préféré en rire en conférence de presse.

Leonardo n’inquiète pas le Barça

« Je crois que moi aussi je peux dire ce que je veux, a réagi le coach néerlandais. Si on me demande si Neymar et Mbappé m'intéressent, je dirais oui, c'est la même chose. Je ne peux pas donner mon avis sur eux parce que je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Je ne peux que travailler pour essayer d'avoir le meilleur effectif possible. » Autrement dit, les propos de Leonardo n’inquiètent pas le Barça et son entraîneur, qui savent que le président prochainement élu fera le maximum pour retenir « La Pulga ».