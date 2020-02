PSG : Neymar est « un lâche », ça balance à Paris !

Dans : PSG.

Actuellement blessé, Neymar pourrait rater le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon dimanche au Parc des Princes. Cela vaut de vraies critiques contre le Brésilien du PSG.

Touché aux côtes lors du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, Neymar a raté le déplacement à Nantes, et reste incertain pour la réception de Lyon au Parc des Princes le week-end prochain. Victime de neuf fautes lors de cette rencontre face au MHSC, Neymar apparaissait clairement ciblé. Mais pour Daniel Riolo, il est évident que la star brésilienne du PSG fait tout pour provoquer ses adversaires, surtout quand Paris est largement au-dessus. Et c’est clairement inadmissible explique le journaliste du RMC, lequel pense que Neymar choisit ses victimes de manière honteuse.

Pour Daniel Riolo, Neymar ne fait jamais le malin contre les grosses équipes européennes et c’est prodigieusement agaçant. « Je ne supporte pas les gens qui font les forts avec les faibles. C’est ce qu’il y a de pire dans le sport. Dans la vie, il n’y a rien de pire que d’avoir un triomphe arrogant. Il ne fera pas ce qu’il fait contre Montpellier contre le Real Madrid. Ce qu’il fait c’est une attitude de lâche. Il fait cela car il se sent supérieur, et il l’est. Mais quel joueur fait cela dans les équipes de haut niveau ? C’est ridicule et c’est comme Ibrahimovic qui se la racontait contre les petits », constate le journaliste, pas fan de ce genre d’attitude. Neymar n'est pourtant pas le premier ni le dernier à faire des grigris, son compatriote Ronaldinho était également un spécialiste du genre lorsqu'il évoluait en Ligue 1 ou ailleurs. Mais l'ancien parisien ne faisait pas de différence entre les grosses et les petites équipes, ce que reproche Daniel Riolo à Neymar.