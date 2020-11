PSG : Neymar est revenu, le Paris SG s'enflamme

Dans : PSG.

Sérieusement blessé lors du match de Ligue des Champions face à Basaksehir, Neymar n’était pas en état de reprendre la compétition avec le Brésil.

Pourtant, Tite l’avait convoqué pour les deux matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais avant même la rencontre de ce mardi soir face à l’Uruguay, le numéro 10 du PSG est rentré en France, préférant travailler sur son retour en forme pour les matchs face à Monaco puis surtout Leipzig en Ligue des Champions. Une décision qui force l’admiration au sein du Paris Saint-Germain, où la tradition des retours tardifs des Sud-Américains s’est souvent vérifiée avec Neymar lors de ses premières années parisiennes. Même quand il aurait pu prendre le temps pour trouver le chemin de son avion et trainer quelques jours au Brésil, l’ancien prodige de Santos s’est exécuté pour se mettre dans les meilleures conditions.

Selon UOL, le média brésilien très proche du clan Neymar, le PSG a énormément apprécié cette attitude. « C’est un exemple d’attachement au club », a ainsi tenu à souligner le club francilien, pour qui la situation de Neymar contraste avec celle de Kylian Mbappé, qui, bien que également blessé, est toujours dans le groupe de Didier Deschamps et devrait même être sollicité pour le match sans enjeu face à la Suède de ce mardi soir. En tout cas, la motivation de Neymar a revenir plus tôt que prévu plutôt que de suivre sa sélection pour un match important face à l’Uruguay a été appréciée à Paris, et est certainement vu comme un signe positif en vue des discussions pour sa prolongation de contrat.