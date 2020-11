PSG : Le Soldat Neymar veut éviter le naufrage de Paris

Dans : PSG.

Forfait pour les matchs du Brésil contre le Venezuela et l’Uruguay, Neymar espère pouvoir tenir sa place à l’occasion du choc entre le PSG et Monaco.

Après avoir constaté la blessure à la cuisse de Neymar en fin de semaine dernière, la sélection brésilienne a autorisé son numéro dix à rentrer à Paris. A en croire les informations du Parisien, Neymar est attendu dans les heures à venir au Camp des Loges afin de poursuivre ses soins. Et visiblement, l’ancienne star du FC Barcelone est très motivée puisque le média francilien indique dans ses colonnes que Neymar espère de tout cœur être en mesure de tenir sa place face à Monaco, vendredi soir au Stade Louis II. « Le tout afin d’être proche des 100 % pour la réception de Leipzig en Ligue des Champions, le mardi 24 novembre », note le journal.

Par ailleurs, le staff médical du Paris Saint-Germain a enregistré plusieurs bonnes nouvelles ces dernières heures. Absent depuis deux semaines, Kylian Mbappé va beaucoup mieux et pourrait débuter le match de Ligue des Nations entre la France et la Suède, mardi soir au Stade de France. L’attaquant du PSG ne disputera pas l’intégralité de la rencontre, mais son retour à la compétition est une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel dans l’optique des matchs contre Monaco puis Leipzig. De plus, Marco Verratti et Mauro Icardi sont sur le chemin du retour. Vendredi, l'Argentin et l'Italien ont participé à des exercices collectifs avec ballon. Ils postulent à une place dans le groupe pour le déplacement en Principauté. Ce qui ne devrait, en revanche, pas être le cas de Moise Kean, revenu blessé de son rassemblement avec la sélection italienne. En ce qui concerne Thilo Kehrer, son absence est certaine puisque sa pubalgie va l’éloigner des terrains plusieurs mois.