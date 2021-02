PSG : Neymar est indéfendable, Laure Boulleau est cash

Dans : PSG.

Victime d’une sérieuse blessure à l’adducteur droit, Neymar manquera le déplacement du PSG à Barcelone en Ligue des Champions.

Titulaire sur la pelouse de Caen en 32e de finale aller de la Coupe de France mercredi soir (0-1), l’international brésilien a perdu les pédales. A force de vouloir provoquer son adversaire direct Steeve Yago, Neymar s’est blessé à l’adducteur, perpétuant la malédiction qu’il traîne depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Interrogée au sujet de la blessure de l’ancien Barcelonais sur le plateau de Canal +, Laure Boulleau a totalement dédouané le défenseur du Stade Malherbe de Caen. Pour l’ancienne défenseur des Bleues et du Paris SG, Neymar est responsable de ce qui lui arrive, en partie car il ne parvient pas à gérer correctement l’aspect émotionnel.

« Il n’y a pas de hasard. J’ai écouté sa réaction sur le fait que son style de jeu pouvait poser un problème, donc je pense qu’il en est conscient. Là où je lui en veux un petit peu, c’est sur l’aspect émotionnel où il s’énerve. Il prend un tacle et derrière il veut aller titiller Yago, il monte en tension sur son organisme et c’est là-dessus qu’il se pète » a regretté Laure Boulleau, intimement convaincue que Neymar était largement en mesure d’éviter cette blessure stupide s’il ne s’était pas excité ainsi en se frittant avec Steeve Yago. Comme souvent, à force de vouloir trop provoquer son adversaire direct, Neymar s’est blessé et pour le coup, la rudesse du Caennais n’y est pour rien. Car sur l’action de sa blessure, ce n’est pas un tacle de l’ancien Toulousain qui est à l’origine de la blessure de Neymar…