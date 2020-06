PSG : Neymar est imprévisible, le Qatar abat la carte Salah

Dans : PSG.

Dimanche, le PSG a réglé un premier dossier chaud de son mercato en bouclant le transfert de Mauro Icardi. Mais l’été sera tout de même bouillant dans la capitale…

Et pour cause, Leonardo souhaite encore recruter un latéral gauche, un défenseur droit et un milieu défensif au minimum. De plus, le directeur sportif brésilien tentera de prolonger les contrats de Kylian Mbappé (en priorité), mais également de Neymar. Les deux hommes sont en fin de contrat en 2022 et figurent respectivement dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. A priori, le champion du monde et l’ancienne star du Barça devraient rester au PSG cet été. Mais avec Neymar, l’imprévisibilité est souvent le maître mot et c’est pour cette raison que selon Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi a d’ores et déjà un plan B en tête en cas de départ surprise du Ney.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain recrutera une star au niveau équivalent de celui de Neymar, si jamais le Brésilien venait à faire ses valises. En effet, le média espagnol est catégorique, affirmant que le champion de France en titre vise Mohamed Salah pour combler un éventuel coup de théâtre dans le dossier Neymar. Actuellement payé près de 13 ME par an à Liverpool, l’international égyptien se voit bien continuer l’aventure chez les Reds. Mais toujours selon le média, le PSG parviendra à l’attirer en cas d’offre salariale à hauteur de 20 ME par an. Un chiffre bien évidemment colossal… mais inférieur d'environ 10 ME au salaire annuel actuellement perçu par Neymar au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur et d’un plan de secours pour le club francilien. Car l’objectif de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi est clairement de construire le futur du PSG autour de Kylian Mbappé et de Neymar. Tout du moins encore pour la saison prochaine.