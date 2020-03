PSG : Neymar est gros, Cazarre dénonce l’énorme arnaque !

Dans : PSG.

Blessé pour les matchs cruciaux du PSG en Ligue des Champions lors des deux dernières saisons, Neymar est bel et bien apte pour le match retour face au Borussia Dortmund.

Néanmoins, l’international brésilien est clairement hors de forme. Que ce soit lors du match aller face à Dortmund, contre Bordeaux ou sur la pelouse de Lyon, Neymar paraissait clairement loin de son meilleur niveau physique. Et cela commence sérieusement à agacer les supporters du Paris Saint-Germain, et notamment un certain Julien Cazarre. Dans sa chronique publiée dans les colonnes de France Football, l’humoriste a tapé fort sur le n°10 du PSG, toujours blessé ou hors de forme dans les moments cruciaux de la saison parisienne. Cela commence à devenir problématique pour un joueur payé 30 ME par an…

« Aussitôt qu’ils entendent “8e de finale”, leurs jambes se mettent à claquer. Ils sont tous tétanisés (ndlr : les joueurs du PSG). Tous… sauf un, Neymar. Lui, c’est l’inverse, il est galvanisé par l’enjeu, il se révèle dans les moments critiques, et c’est d’ailleurs lui le grand artisan de la première remontada. Il était dans le camp d’en face, celui de ceux qui n’avaient pas peur… C’est d’ailleurs pour ça qu’il avait été recruté, le bougre. Seul petit problème : la première année, il était blessé ; la deuxième année, il était blessé ; et, cette année, il n’est pas blessé, il est hors de forme. Il est en surpoids, il pue le gin tonic à deux kilomètres et il se traîne sur le terrain comme Houellebecq au salon du livre, mais il n’est pas blessé » a pesté Julien Cazarre, loin d’être le supporter du PSG le plus optimisme de la terre avant le match contre le Borussia Dortmund, en raison de la méforme de Neymar. Si l’on ajoute à cela que Kylian Mbappé est incertain…