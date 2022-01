PSG : Neymar et Messi balayés, 40ME de salaire pour Mbappé !

Dans : PSG.

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger même pour une courte durée son contrat au PSG, les dirigeants parisiens lui ont proposé un salaire supérieur à celui de Neymar et Lionel Messi.

La bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour Kylian Mbappé fait rage depuis le 1er janvier, date à laquelle le joueur français est devenu libre de négocier pour son futur contrat. Pendant longtemps on a pensé que le PSG avait perdu la bataille et que Nasser Al-Khelaifi n’avait plus aucun espoir de prolonger la star tricolore, actuellement indispensable pour son club comme on l’a encore vu samedi soir en Ligue 1 contre Brest. A quelques semaines de l’affrontement entre Paris et Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, la bataille fait également rage dans les coulisses afin de savoir qui réussira à s’offrir Kylian Mbappé la saison prochaine. Selon le très sérieux quotidien espagnol ABC, un pré-accord existe déjà entre l’attaquant français et Florentino Perez, avec à la clé une prime à la signature de 40 millions d’euros et un contrat de six ans avec un salaire annuel de 21 millions d’euros plus des bonus. Une offre colossale liée au fait que Mbappé arrivera libre au Real Madrid.

Face à cette énorme proposition, Doha aurait validé une proposition musclée qui devrait être présentée au clan Mbappé dans les premiers jours du mois de février. En échange d’une prolongation jusqu’en 2024, le Paris Saint-Germain offre à son joueur un salaire de 40 millions d’euros net par saison, soit nettement plus que les sommes actuellement empochées par Neymar et par Lionel Messi. Il s’agit pour le PSG de montrer à Kylian Mbappé qu’il est désormais le numéro 1 dans l’effectif. Mais Tomas Gonzalez-Martin, le journaliste d’ABC, est persuadé que cela ne changera rien au scénario final de ce feuilleton, à savoir que Kylian Mbappé veut rejoindre Karim Benzema au Real Madrid et qu’en aucun cas il n’acceptera de prolonger son contrat avec l’actuel leader de la Ligue 1, même avec ce salaire monstrueux.

Du côté du Real Madrid, on serait du même avis que le journaliste, aucune inquiétude n’ayant filtré du bureau de Florentino Perez. « Le Real Madrid observe calmement tout cela et fait confiance à la parole du joueur. Tout est prêt pour signer le contrat après les deux matchs face au PSG. Les deux parties se sont mises d'accord afin d’éviter les tensions, car cette signature de l'accord doit être précédée d'une information officielle du club espagnol au Paris Saint-Germain expliquant qu'il négocie avec Kylian Mbappé », précise le média. L'avenir dira si tout cela est bien sérieux, plusieurs sources étant persuadées que le PSG a vraiment avancé avec Kylian Mbappé pour une courte prolongation qui ne ferait évidemment pas les affaires du Real Madrid.