PSG : Neymar mérite d'être sifflé, pas Messi !

Eliminé de la Ligue des Champions, le Paris SG continue de faire beaucoup parler avec la façon dont il digère cette énorme déception.

L’accueil a comme prévu été houleux ce dimanche au Parc des Princes, pour le match face à Bordeaux qui est passé totalement au second plan. Mais quand tout le monde s’attendait à des banderoles vindicatives, des chants hostiles voire des excès de colère, ce sont surtout les sifflets entendus lors de la composition des équipes et pendant tout le match à chaque fois que Lionel Messi et Neymar touchaient le ballon, qui ont fait parler. Est-il possible de siffler ainsi deux superstars du football, qui défendent les couleurs du PSG ? Les réponses sont partagées et ont même provoqué un débat ces derniers jours.

La différence entre Messi et Neymar

Alain Giresse, ancien milieu de terrain de l’équipe de France et également ex-entraineur du Paris SG, s’en est mêlé. Pour le membre du carré magique des Bleus, il faut tout simplement faire la différence entre Lionel Messi et Neymar. L’Argentin vient d’arriver d’une longue ère de succès au FC Barcelone, et a du mal à s’acclimater à Paris. Et surtout, il ne met pas de mauvaise volonté. Alain Giresse n’a pas la même vision des choses concernant Neymar, qui lui ne fait pas tout pour mettre tous les atouts de son côté, notamment en ce qui concerne le sérieux et le professionnalisme.

Il y a une différence entre siffler un joueur à l'annonce de la compo et le huer chaque fois qu'il touche le ballon.

« On peut siffler tout le monde sauf que, pour Messi, il y a un mais. Parce que je pense qu’il fait tout sauf exprès. Le premier malheureux, c’est lui. Alors, ça ne va pas consoler les supporteurs, mais on voit qu’il est à côté de la plaque, qu’il n’y arrive pas et qu’il y a quelque chose qui ne s’est pas enclenché. Même sur des gestes qui étaient pour lui d’une simplicité enfantine, il n’y arrive pas. C’est la démonstration que c’est un être humain et que, sur le plan de la personnalité, ce n’est pas un Ronaldo ou un Ibrahimovic. C’est quelqu’un qui a besoin d’être dans un contexte qui lui est très favorable. Et là, il n’a pas retrouvé ses marques. C’est pour ça que je ne le sifflerai jamais. Je n’ai pas le même raisonnement avec Neymar. Messi n’était pas à la Fashion Week », a souligné l’ancien coach du PSG dans les colonnes du Parisien. Une différence de volonté de réussir, mais aussi d’âge et d’environnement, même si le public du Parc des Princes a mis les deux joueurs au même niveau ce dimanche, en les sifflant copieusement.