PSG : La fête ou le foot, Neymar doit choisir

Pour Habib Beye, Neymar ne pourra pas être au niveau de Messi ou Ronaldo tant qu'il n'améliorera pas son hygiène de vie.

En plus d'être d'excellents footballeurs, les Brésiliens ont la réputation d'être des fêtards invétérés. Si Ronaldinho est l'un des exemples les plus frappants, Neymar perpétue l'héritage des Brésiliens du PSG. Récemment, le numéro 10 avouait avoir besoin de faire la fête pour se sentir au top sur le terrain. Un choix discutable quand on connaît les conséquences qu'un tel rythme de vie peut avoir sur une carrière. Une nouvelle fois, Neymar manquera un rendez-vous important avec le PSG, puisqu'il est forfait pour affronter Barcelone en Ligue des Champions. Si les blessures récurrentes du Brésilien démontrent un certain manque de réussite, il est également énormément question de son hygiène de vie, critiquée pas de nombreux observateurs.

Pour Habib Beye, le forfait de la superstar n'a rien d'un hasard.« Il n’y a pas d’équilibre entre la fête et avoir une vie de sportif de très, très haut niveau comme lui. Surtout si vous voulez être au niveau des Messi et des Ronaldo, et il peut prétendre à l’être parce qu’il a un talent exceptionnel et que c’est un génie du football. Quand je l’entends déclarer que la fête est importante pour lui pour déconnecter, je me dis ‘aujourd’hui, s’il t’arrive ça… Voilà, il n’y a pas de hasard. Mais tu l’assumes, donc il n’y a pas de hasard’. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas compatible » a déclaré le consultant sur le plateau de Canal Sports Club. Promis à une carrière en or, Neymar devra rapidement corriger ce défaut s'il espère encore prendre la succession de Ronaldo et Messi au terme de leur carrière.