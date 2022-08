PSG : Neymar en prison, le Real Madrid craque

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En octobre prochain, le football espagnol sera un peu ébranlé par un procès important. En cause, le FC Barcelone, ses anciens présidents Rosell et Bartomeu ainsi que Neymar sur le transfert de ce dernier au club. Florentino Perez est amené à témoigner à la barre.

Alors que le FC Barcelone commence à se relever et à réduire sa dette monstrueuse, les fantômes du passé vont ressurgir très prochainement. Ces spectres sont personnifiés par les deux prédécesseurs de Joan Laporta à la tête du club blaugrana, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu. Ces derniers devront se présenter devant la justice en octobre prochain concernant le transfert de Neymar lors du mercato estival 2013. Alors joueur de Santos au Brésil, l'actuel pensionnaire du PSG avait été acheté officiellement pour 88 millions d'euros par le club catalan. Mais, de forts soupçons d'irrégularités financières planent sur cet achat retentissant. Neymar et son père sont aussi dans le collimateur des juges dans cette affaire qui vient ternir l'image du football espagnol.

Perez va parler, Neymar risque cinq ans de prison

A l'époque, Sandro Rosell était le président du Barça et avait réussi à mettre la main sur le joueur. Toutefois, une zone d'ombre est rapidement apparue sur le coût réel de Neymar pour le club catalan. Le fonds d'investissement brésilien DIS qui détenait 40% des droits de Neymar est plaignant dans cette affaire. Il se plaint d'un prix de transfert dévalué par les différents acteurs Sandro Rosell, président jusqu'à sa démission en 2014 pour cette affaire, son successeur Josep Bartomeu et le clan Neymar. Le joueur et son père sont accusés d'avoir fermé les yeux en étant corrompu par l'état-major du club.

Florentino Pérez will be one of the 18 witnesses testifying in the trial concerning Neymar's transfer to Barcelona.



— @sport pic.twitter.com/YsbOS8UcOA — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 2, 2022

Le procès qui s'annonce pour fraude et corruption est d'autant plus attendu que 18 témoins seront appelés à la barre pour témoigner. Selon Mundo Deportivo, l'un d'eux n'est autre que Florentino Perez. Le président du Real Madrid est concerné à juste titre. En 2013, il visait lui aussi le transfert de Neymar mais il avait du s'incliner face au rival catalan dans le dossier. Dans une interview de 2016 pour Jugones, il avait affirmé que le transfert n'avait pas coûté 88 millions d'euros mais plutôt 150 millions d'euros. Une somme nécessaire pour arroser tous les acteurs, laquelle avait été cachée à DIS le grand perdant de l'histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Les différents acteurs concernés risquent gros si les faits sont avérés. On parle de peines de prison, au moins deux ans pour les trois prévenus que sont Sandro Rosell, Josep Bartomeu et Neymar. Si le procureur veut infliger cette peine ainsi que 10 millions d'euros d'amende au joueur du PSG, DIS réclame cinq ans de prison pour son ancien client. Neymar serait alors interdit d'exercer son métier de footballeur pendant cette période. Une chose est sûre, le procès d'octobre vaudra son pesant d'or d'autant que Florentino Perez peut indirectement jouer un vilain tour au PSG.