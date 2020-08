PSG : Neymar de retour, le vestiaire du Barça force

Dans : PSG.

Leader incontesté de l’attaque du PSG, Neymar a réalisé un match à couper le souffle contre l’Atalanta Bergame mercredi soir.

Au four et au moulin, l’international brésilien a fait vivre un véritable calvaire aux défenseurs italiens, bien qu’il ait manqué de précision dans le dernier geste. Décisif sur le but de Choupo-Moting avec une ouverture parfaite pour Kylian Mbappé à l’origine de l’action, le n°10 du Paris Saint-Germain a prouvé, si cela était nécessaire, qu’il était l’un des trois meilleurs joueurs du monde lorsque les pépins physiques le laissaient tranquille. Ce ne sont pas des prestations de ce type qui vont calmer les joueurs du FC Barcelone, dont la grande majorité souhaitent vite revoir Neymar en Catalogne.

Habituellement, ce sont Lionel Messi et Luis Suarez qui s’occupent de lancer des appels du pied à Neymar afin que ce dernier revienne au Barça cet été. Mais avant le choc entre le vice-champion d’Espagne et le Bayern Munich en Ligue des Champions, c’est Arturo Vidal qui s’est chargé de lancer un nouveau message à la star du Paris SG. « Il est compréhensible qu'ils veuillent signer Neymar et pas seulement à cause du match de mercredi. C'est parce qu’il colle au Barça. Il a beaucoup de talent et aiderait beaucoup l'équipe. Au-delà de cela, je ne sais pas. Je ne pense qu'au Bayern et au passage. Il est difficile de parler des autres joueurs » a commenté Arturo Vidal, lequel aimerait comme la grande majorité des joueurs du FC Barcelone évoluer avec Neymar la saison prochaine au Camp Nou. Sauf incroyable retournement de situation, ce ne sera toutefois pas le cas. En effet, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair sur le sujet après la victoire parisienne face à l’Atalanta en indiquant que le PSG ne vendrait « jamais » Neymar et Kylian Mbappé.