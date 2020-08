PSG : Neymar et Mbappé à vie ? Al-Khelaifi y croit !

Dans : PSG.

Le président du Paris Saint-Germain a vécu une incroyable soirée, et après la qualification des siens, il a évoqué le cas de Neymar et Kylian Mbappé.

On ne sait pas ce que pensait Nasser Al-Khelaifi à la 89e minute du match entre le PSG et l’Atalanta Bergame, mais il est probable que le président qatari du club de la capitale a connu quelques minutes totalement dingues lorsque Marquinhos et Eric Choupo-Moting ont finalement donné le ticket des demi-finales de la Ligue des champions à Paris. Invité à parler de Neymar, homme du match, au micro de RMC, Nasser Al-Khelaifi a encore une fois confié son plaisir de pouvoir compter sur un tel joueur dans l’effectif du Paris Saint-Germain, tout comme Kylian Mbappé. Et lorsque le mot mercato a été lancé pour les deux stars, le patron du PSG a immédiatement, mais avec le sourire, sorti les barbelés autour de de Neymar et Mbappé.

Pour Nasser Al-Khelaifi, le départ des deux joueurs est impossible à envisager et NAK semble avoir une confiance absolue. « Neymar avec Kylian (Mbappé), ce sont parmi les meilleurs joueurs du monde, on le sait. Ils sont dans les cinq et même les trois meilleurs joueurs. Neymar a été l'homme du match, l’équipe aussi, mais Ney a fait un grand match. On a trouvé Neymar vraiment. Depuis trois mois, il a changé des choses pour lui, mais aussi pour l'équipe. J'ai senti que quelque chose avait changé dans l’équipe depuis quelques mois et le résultat est là. Si je veux le voir rester longtemps au PSG ? Lui et Kylian, bien sûr ! Jamais ils ne partiront, ils vont rester. Jamais ? Oui, je suis sûr qu’ils vont rester », a lancé le président du Paris Saint-Germain, qui envoie aussi un message aux autres clubs. A moins que cela soit seulement l’euphorie de la victoire.