PSG : Neymar contre Coutinho, le deal tombe à l’eau !

Dans : PSG.

Désireux de s’offrir Neymar lors de la prochaine fenêtre de mercato, Barcelone entend bien utiliser tous les moyens à sa disposition pour recruter l’attaquant du PSG au prix le moins élevé possible.

Dans l’esprit des dirigeants de Barcelone, on souhaite toujours proposer au Paris Saint-Germain un échange afin de faire baisser la facture du transfert de Neymar. Régulièrement, les noms de Dembélé, Rakitic, Vidal voire même Griezmann sont évoqués pour rejoindre le Paris SG. Mais en interne, c’est un autre joueur de Barcelone qui plaisait aux dirigeants de Paris, à savoir Philippe Coutinho. Prêté avec option d’achat au Bayern Munich cette saison, le Brésilien ne sera pas conservé par le club allemand. Une aubaine pour Barcelone et pour le PSG ? Tout n’est pas aussi simple selon le Mundo Deportivo…

Et pour cause, le média catalan affirme dans son édition du jour que la volonté de Philippe Coutinho est de revenir en Premier League, lui qui s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs du Royaume Unis lors de son passage extrêmement réussi à Liverpool. Selon le média espagnol, le Brésilien aurait d’ores et déjà refusé les sollicitations de l’Inter Milan… mais également du Paris Saint-Germain. Si le FC Barcelone peut donc croire à une vente de Philippe Coutinho à Arsenal, Manchester United, Chelsea ou un autre club anglais, il peut vraisemblablement oublier d’inclure le talentueux meneur de jeu de 26 ans dans un deal avec Neymar. Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal devront donc revoir leurs plans pour convaincre le PSG de leur céder l’international auriverde. Comme indiqué par ailleurs, le profil de Griezmann ne laisse pas Leonardo indifférent. En ce sens, le Barça creusera certainement cette piste dans les prochaines semaines…