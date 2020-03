PSG : Neymar au Barça, seulement si Griezmann vient à Paris !

Dans : PSG.

Déjà très intéressé par le retour de Neymar l’été dernier, le FC Barcelone devrait à nouveau faire le forcing pour le n°10 du PSG lors du prochain mercato estival.

L’objectif de la direction catalane est clairement de reformer le trio constitué de Messi, Suarez et Neymar afin de relancer la machine blaugrana. Néanmoins, recruter Neymar coûte cher et le FC Barcelone est mieux placé que quiconque pour le savoir. L’été dernier, Eric Abidal et Josep Maria Bartomeu s’étaient heurtés à l’inflexibilité de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, lesquels avaient refusé de brader Neymar. Lors du mercato estival de 2020, la situation pourrait être différente, notamment car Barcelone compte désormais dans ses rangs un joueur qui intéresse grandement le PSG selon les informations d’El GOL Digital.

Le média espagnol dévoile que le Paris Saint-Germain est prêt à discuter d’un échange incluant Antoine Griezmann. Effectivement, le profil de l’international français fait totalement l’unanimité au PSG, où on salive à l’avance d’aligner le duo d’attaque de l’Equipe de France composé de Griezmann donc et bien évidemment de Kylian Mbappé. Sur le principe, Barcelone est d’accord pour céder le natif de Mâcon, lequel n’a pas convaincu depuis son transfert en provenance de l’Atlético de Madrid pour 120 ME l’été dernier. En revanche, il pourrait y avoir un désaccord financier entre les deux clubs puisque dans le clan du Paris Saint-Germain, on estime que cet échange est possible… à condition que le FC Barcelone soit prêt à offrir une somme d’argent à définir en plus de Griezmann pour s’offrir Neymar. Car aux yeux de l’Emir du Qatar, il est clair que la valeur marchande du Brésilien est supérieure à celle de l’ancien attaquant de l’Atlético. Reste à voir combien le PSG exigera de Barcelone en plus de Griezmann pour accepter de lâcher Neymar…