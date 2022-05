PSG : Neymar brise le silence sur cette erreur de Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Difficile d’échapper à l’actualité sur Kylian Mbappé, qui va donner son choix définitif ce week-end, a fait savoir son entourage à plusieurs médias.

Le doute est permis car si le Real Madrid était persuadé d’avoir un temps d’avance depuis le début, et notamment son désir affiché de signer pour la Casa Blanca à l’automne dernier, le PSG a rattrapé son retard. Les offres copieuses à tous les niveaux, le droit à l’image qu’il maitrisera à 100 %, les changements sportifs à mettre en place, Kylian Mbappé sait ce qu’il veut et Paris est prêt à tout lui donner. Résultat, chaque indice est scruté par les observateurs, et ils sont nombreux notamment sur les réseaux sociaux. C’est le cas avec une photo de groupe prise au Qatar où l’attaquant du Paris SG semble cacher quelque chose avec sa main au niveau de sa poitrine.

Kylian Mbappé s'est trompé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Au départ, il aurait pu sembler que le champion du monde masquait le logo du PSG. Il a ensuite posé sa main plus bas, pour ne pas permettre de voir un sponsor qui n’était pas bon. De quoi relancer la presse espagnole, pour qui Mbappé ne se cachait même plus d’écarter certains sponsors parisiens. Ce n’est pas du tout le cas selon Neymar, qui a visiblement décidé de mettre un terme aux rumeurs en envoyant un message sur son compte Instagram. « Tout est bon pour faire du like, c'est sans queue ni tête. C'est juste qu'on a deux ensembles de vêtements, un avec et un sans logo, Kylian s'est trompé et a dû le cacher parce que c'était une pub pour l'autre sponsor. Ne répandez pas de fake news ! », a prévenu le Brésilien, excédé par ces bruits qui courent en permanence sur les joueurs du Paris SG. Et notamment Kylian Mbappé, qui s’attend de toute façon, peu importe sa décision, à vivre un été très mouvementé.