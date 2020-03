PSG : Neymar avant Messi, le Barça change ses priorités

Dans : PSG.

Quelques mois après son dernier échec, le FC Barcelone reste déterminé à récupérer Neymar. Quitte à pousser le dossier Lionel Messi au second plan.

A l’image d’Ivan Rakitic ou de Sergio Busquets la semaine dernière, certains cadres se montrent lucides sur l’effectif du FC Barcelone. Cette saison, les Blaugrana ne sont pas suffisamment armés pour atteindre leurs objectifs. La preuve, les blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé affaiblissent considérablement le niveau du secteur offensif. Critiquée, la direction sportive menée par le Français Eric Abidal va donc réagir.

Grâce aux moyens accordés par le président Josep Maria Bartomeu, le club catalan compte investir massivement lors du prochain mercato. Le Barça s’attaquera notamment à l’avant-centre de l’Inter Milan Lautaro Martinez (22 ans), auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, et considéré comme un possible successeur de Suarez. Rappelons que sa clause libératoire serait fixée à 111 millions d’euros, ce qui n’empêcherait pas le FCB de financer le retour de Neymar.

Messi sera prolongé… plus tard

Comme annoncé mercredi matin, le champion d’Espagne espère profiter d’un point du règlement de la FIFA pour obliger le Paris Saint-Germain à libérer le Brésilien. Autant dire que rien ne devra réduire l’enveloppe mercato, pas même la prolongation de Lionel Messi ! En effet, ESPN précise que le Barça tentera de boucler son mercato avant d’améliorer les contrats de l’Argentin et du gardien Marc-André ter Stegen, respectivement liés au club jusqu’en 2021 et 2022. On imagine que la Pulga ne s’en plaindra pas si son ami finit par revenir…