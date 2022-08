PSG : Neymar agressé une troisième fois par un obsédé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar est au coeur de toutes les attentions au Paris Saint-Germain, car la star brésilienne fait un début de saison inouï. Mais pour certains, l'attaquant ne mérite pas toute l'attention qu'il a actuellement.

Que Neymar soit bon ou mauvais avec le PSG, le numéro 10 brésilien attire à lui les projecteurs. Souvent critiqué dans le passé, l’ancien Barcelonais vient d’enchaîner trois matchs d’un niveau que l’on ne lui connaissait plus à cet instant de la saison. Car l’attaquant parisien, sans même compter le Trophée des champions, a marqué cinq buts et réalisé six passes décisives en trois matchs de Ligue 1. Dimanche, contre le LOSC, Neymar a survolé la rencontre, faisant taire ceux qui lui reprochent de ne plus être en état d’être un candidat naturel au Ballon d’Or, ce qu’il était au Barça. Mais il y a tout de même un consultant, ancien joueur lui-même du Paris Saint-Germain qui tire à boulets rouges sur Neymar, c’est bien évidemment Jérôme Rothen. En une semaine, ce dernier a délivré trois chroniques assassines contre le numéro 10 du PSG dont la dernière en date est assez violente.

Neymar n'a pas remboursé les 200 millions payés par le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Au micro de RMC, où il a sa propre émission, l’ancien milieu de terrain du PSG a mis au supplice Neymar, à qui il ne fait aucune confiance, malgré les prestations réalisées depuis le début du championnat. « Ses stats sont quand même ahurissantes au Paris Saint-Germain, mais quand tu recrutes Neymar tu ne recrutes pas que des statistiques. Il devait aussi apporter plus de stabilité, de constance dans les résultats, et puis on doit aussi parler du nombre de matchs qu’il aurait dû jouer. Il a raté de nombreux matchs et certains qui étaient décisifs. Et pourquoi il les a ratés ? À cause de son hygiène de vie, parce qu’il prenait le PSG par-dessus la jambe alors que Paris a investi plus de 200 millions d’euros sur lui avec un salaire conséquent. En termes de rentabilité, il manque beaucoup de choses à Neymar », a confié le consultant, qui n’allait pas en rester là dans son attaque brutale contre le Brésilien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dans un deuxième temps, Jérôme Rothen allait s’attaquer au comportement général de la star du PSG. « Je reste vigilant sur tout ce qu’on peut voir de Neymar aujourd’hui. Pourquoi sur les 5 ans au PSG, il n’est jamais arrivé aussi affûté ? Parce qu’il n’y avait pas de Coupe du Monde au mois de novembre tout simplement. Il n’était pas obligé les saisons passées d’arriver avec 5 kilos en trop et cela provoque des blessures, ajoutez à cela des fiestas, le manque de sommeil, de récupération, et à la fin tu te blesses. Donc je rester vigilant, même s’il fait un très bon début de saison, à l’image de son match contre Lille, mais quand le rythme va s’accélérer en septembre, avec des rencontres d’une autre intensité que ce que l’on voit depuis le début de saison, sans faire injure aux clubs concernés. On va voir s’il ne va pas ce perdre comme cela a été le cas depuis 5 ans, ou s’il va continuer à essayer de servir du mieux possible pour Mbappé. Mais il m’a tellement déçu, j’ai du mal à lui donner du crédit », explique l’ancien joueur, qui ouvre la porte à ceux qui affirment qu’en multipliant les chroniques contre Neymar, Jérôme Rothen défend surtout les intérêts de Kylian Mbappé dont il est proche, même s’il s’en défend.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Sur les réseaux sociaux, le consultant de RMC en a pris pour son grade suite à ces trois chroniques offensives contre Neymar en l'espace de quelques jours. « Mais on se fiche royalement de la confiance que tu lui accordes.. On sait surtout pourquoi le PSG ne te fait pas confiance.. la Taupe.. », « Bashing permanent de @RothenJerome envers Neymar... Ça devient lassant. C'est quoi le but, il a peur qu'il fasse de l'ombre a Mbappe ? Au moins, quand il était en vacances, c'était une vraie émission sur le foot. Là, c'est ridicule ! », « Rothen c'est le Platini moderne, aigri envers les jeunes qui ont un Rothen dans chaque doigt de pied... », « Son émission c’est plutôt RothenMbappe S'enflamme », les quolibets sont tombés sur Jérôme Rothen, lequel sait cependant que le sujet Neymar est particulièrement sensible.