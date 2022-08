Paris Simplement Génial !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A Lille, le PSG bat le LOSC 7-1

But pour Lille : Bamba (54e)

Buts pour le PSG : Mbappé (1e, 66e et 87e), Messi (27e), Hakimi (39e), Neymar (43e et 52e)

Le PSG est intouchable en Ligue 1 en ce début de saison. Les Parisiens ont fait exploser Lille avec un récital offensif de toute beauté (7-1).

Un succès large où l’art et la manière étaient au rendez-vous, à l’image de cette ouverture du score de Mbappé au bout de 8 secondes, après une combinaison sur le coup d’envoi. Le show était lancé et absolument rien n’allait pouvoir l’arrêter, malgré la bonne volonté de Lillois qui ne fermaient pas le jeu, mais se montraient dépassés dès que le rythme s’accélérait. Résultat, les buts défilaient avec une réalisation de Messi au départ et à la finition de l’action (0-2, 27e), puis de Hakimi sur un service parfait de Neymar (0-3, 39e) avant que Neymar d’un doublé ne donne une ampleur déjà énorme au score après 52 minutes de jeu.

Le LOSC avait la bonne idée de limiter la casse avec un but de Bamba (5-1, 54e), qui rendait fou Donnarumma, désormais de garder sa cage inviolée. Mais le PSG restait sérieux jusqu’au bout, à l’image de ce une-deux sur 50 mètres entre Neymar et Mbappé, et conclu victorieusement par le Français (1-6, 65e), qui s'offrait ensuite un triplé (1-7, 88e). Rarement Paris n’avait semblé aussi collectif et dominateur en un début de saison, à l’image d’un Neymar qui revenait pour tacler dans son camp afin de récupérer un ballon presque anodin, félicité par Kimpembe pour son geste. L’une des nombreuses preuves de la prestation parfaite des Parisiens ce dimanche soir, et qu’il leur offre la première place incontestée de Ligue 1 après cette 3e journée.