Rothen et le PSG c’est le clash, on ne touche pas à Neymar !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour à un bon niveau en cette fin de saison, Neymar a inscrit un joli triplé avec le PSG sur la pelouse de Clermont samedi (1-6).

Neymar a profité de son retour en forme pour mettre les pendules à l’heure en répondant à ses détracteurs. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a par exemple charrié Daniel Riolo, lequel avait lancé sur RMC qu’il arrivait à Neymar de se rendre au Camp des Loges dans un état lamentable. Dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule contre Neymar, pas assez humble à ses yeux. « Neymar… Mais tais-toi. Qu’est-ce que tu nous mets 3 buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis un doublé, parce que tu as mis 5 buts en 2 matchs… Je suis sûr que les supporters ont envie qu'il parte. Et à force de le dire et de le constater, aujourd'hui à Doha... ils se posent la question de savoir s'il doit rester » a lancé Jérôme Rothen, qui ne supporte plus Neymar depuis un long moment au PSG.

💥 Rothen : "Mais Neymar ? Mais tais-toi ! Tu nous mets trois buts et tu viens faire le malin !" — RMC Sport (@RMCsport) April 11, 2022

Neymar défendu par certains supporters du PSG

Mais à la surprise générale, l’agressivité de Jérôme Rothen à l’encontre de Neymar a massivement été critiquée sur les réseaux sociaux, où de très nombreux supporters du Paris Saint-Germain ont volé au secours de l’international brésilien. « Rothen a mis combien de triplé dans sa vie ? Le mec nous parle comme s'il a été le meilleur joueur de sa génération ou même de l'histoire. C'est trop facile de parler sur un fauteuil », « Rothen et Riolo ne sont pas (plus ?) objectifs. Tout ce qui est relatif à Neymar, vous critiquez parce que c'est Neymar. Et c'est un harcèlement hebdomadaire voire quotidien. C'est fatiguant », « Ah bon? Sous prétexte qu'il a été blessé 3 mois, sans que ce soit de son fait, Neymar n'a pas le droit de parler maintenant ! Neymar est libre de faire et dire ce qu'il veut ! » ou encore « Neymar en 2 matchs il a 5 buts et 2 passes décisives, physiquement il est entrain de revenir à son meilleur niveau, maintenant il ne faut pas le critiquer, c'est plutôt lui qui doit se taire » ont lancé des supporters du PSG sur les réseaux sociaux, où Neymar est défendu à la surprise générale. Jérôme Rothen ne l’avait sans doute pas vu venir…