PSG : Neymar viré de Paris, Mbappé envoie son avocat

Les performances de Neymar sous le maillot du PSG depuis le début de saison sont exceptionnelles. Mais le numéro 10 de Paris et du Brésil a commis trop d'erreurs dans le passé pour convaincre tout le monde.

Cinq buts, dont un sur penalty, et six passes décisives en trois matchs de Ligue 1, des notes stratosphériques à l’image du 9 obtenu dans L’Equipe suite au match du PSG à Lille, Neymar est revenu avec des intentions énormes de ses vacances au Brésil. On ne sait pas si les menaces émises par Nasser Al-Khelaifi de le débarquer du projet parisien ont eu cet effet, mais l’attaquant brésilien est revenu à son meilleur niveau en l’espace de quelques semaines. Fini le Neymar bouffi et alourdi de quelques kilos de l’été 2021, et même dans son comportement le numéro 10 parisien a changé, ne protestant pas à chaque décision de l’arbitre. Même si le penaltygate avec Kylian Mbappé au Parc des Princes a remis un peu de pression sur celui que Christophe Galtier surnomme « Ney », il est clair qu’à ce niveau l’ancien Barcelonais redevient un candidat au Ballon d’Or. Cependant, tout le monde n’est pas convaincu par cette métamorphose de Neymar.

Neymar pense plus au Brésil qu'au PSG

Pas réellement fan du joueur parisien, Jérôme Rothen pense que tout cela n’est qu’une « escroquerie » et qu’une fois que le Mondial sera passé, les mauvais côtés de Neymar vont revenir au premier plan. Pour l’ancien joueur du PSG, le Brésil réussit à embrouiller tout le monde, mais n’a pas changé. « Le mec n’en fait qu’à sa tête, il fait de fêtes à droite et à gauche. Il n’a pas l’hygiène de vie adéquate et cela fait de lui un joueur qui depuis cinq ans a raté la moitié des matchs du PSG (…) On sait très bien, et je ne suis pas le seul à le dire, qu’il y a la Coupe du monde en perspective au mois de novembre. Pourquoi Neymar est arrivé en forme et svelte sur la préparation? Parce qu’il sait très bien qu’il n’a pas de temps à perdre pour être au top avec le Brésil et que c’est sa dernière chance de gagner la Coupe du monde avec le Brésil », a confié sur RMC, un Jérôme Rothen sans pitié avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain.

Et pour tordre le cou à une rumeur qui affirme que si Kylian Mbappé faisait la gueule lors du match contre Montpellier, c'est qu'il avait demandé, mais pas obtenu que Neymar se fasse virer, le consultant, proche du clan Mbappé, s'est mouillé : « Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis/ Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel. » Reste à savoir si la parole de Jérôme Rothen est d'or, d'autant que de son côté Neymar a lui resserré les troupes autour de son cas au PSG.

Neymar a beau avoir mis le feu à la Ligue 1 depuis le début de la saison, le passif du joueur de 30 ans depuis qu'il a rejoint le PSG en 2017 est tellement lourd que personne n'ose se réjouir trop vite. Et Rothen n'est pas le seul à croire à un feu de paille puisque les réseaux sociaux sont entre admiration et vraie désolation pour Neymar, qui est passé de joueur trop gros à futur Ballon d'Or en un an. « Neymar est en train de donner raison à tous ceux qui en avaient marre de lui depuis 4 ans. Quand tu vois ce que ce mec est capable de faire depuis 4 matchs, tu comprends qu'il s'est foutu de notre gueule pendant longtemps. C'est un putain de génie quand il le veut vraiment », écrit sur Twitter @crioferro, un supporter du PSG qui résume l'avis général dans les tribunes du Parc des Princes.