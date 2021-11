PSG : Neymar absent deux mois, ils en profitent !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va une nouvelle fois devoir apprendre à jouer sans Neymar.

Le club parisien peine à trouver ses automatismes, avec toujours en toile de fond les pépins physiques de ses différents joueurs majeurs. Et l’alchimie sera peut-être difficile à trouver en 2022, sachant que Neymar ne reviendra pas avant 6 à 8 semaines après sa blessure à la cheville contractée dimanche à Saint-Etienne. Le Brésilien souffre d’une entorse, et le Paris SG n’a voulu prendre aucun risque en annonçant une longue indisponibilité, histoire de ne pas mettre de pression sur une date de retour trop rapide. Il est vrai que le numéro 10 parisien a déjà été plusieurs fois gravement blessé à Paris, et que ses retours ont parfois été plus tardifs que prévu. En attendant, le PSG a des objectifs à remplir, et va disputer plusieurs gros matchs, même si l’essentiel de la première partie de saison est déjà réussi avec la qualification en Ligue des Champions et la première place en Ligue 1. Mais au niveau du jeu, c’est encore très brouillon, et cela s’est vu contre l’ASSE, où des Verts réduits à 10 ont posé de gros problèmes à des joueurs de Mauricio Pochettino sans rythme.

Di Maria et Icardi ont une chance en or

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Sans Neymar, c’est forcément un Angel Di Maria toujours aussi précis et précieux qui peut se frotter les mains. Le polyvalent argentin a lui des automatismes avec Mbappé pour les passes en profondeur, et avec Messi sur le jeu combiné. Et le PSG pourrait même s’y retrouver gagnant au niveau de la fluidité de ses transmissions. « Dans tous les cas, en l’absence de Neymar, on peut espérer un ballon libéré plus vite et un jeu plus direct. C’est ce qui manque aujourd’hui au PSG », annonce ainsi Le Parisien, qui rappelle tout de même que Neymar a aussi la capacité à créer des déséquilibres par des dribbles et de la passe, même si c’était moins évident pour lui ces derniers temps à ce niveau. En tout cas, Di Maria et même Icardi vont se voir offrir une fenêtre de deux mois pour se mettre en évidence, même s’il ne fait aucun doute que Neymar récupèrera sa place quand il sera de nouveau disponible pour le PSG.