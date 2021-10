PSG : Neymar à la retraite dès 2022, l'info choc

Neymar ne devrait pas aller plus loin que la Coupe du monde 2022 au Qatar avec le Brésil. Le numéro 10 du PSG a fait une sortie assez étonnante sur sa carrière de footballeur.

Pendant longtemps, le manque de travail invisible de Neymar a été compensé par son talent. Mais force est de constater qu’au fil des années, l’international brésilien semble régresser, même s’il reste évidemment un très grand joueur, capable de fulgurances. Les chiffres le prouvent. Neymar marque moins, délivre moins de passes décisives, dribble moins, tente moins en général. Depuis le début de la saison, il n’a inscrit qu’un petit but avec le PSG, contre l’OL, sur pénalty. De nombreux observateurs reprochent à Neymar son manque de professionnalisme. Il jouerait au poker et aux jeux-vidéos jusqu’à tard dans la nuit, il aime faire la fête, notamment l’été. L’ancien joueur du FC Barcelone est revenu de vacances avec des kilos en trop. Sa condition physique n'est pas optimale, alors que la saison a déjà bien été entamée. Même dans ce contexte, le PSG n’a pas hésité à le prolonger en mai dernier jusqu’en 2026. Une erreur ? Certains commencent sérieusement à le penser.

