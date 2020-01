PSG : Prolonger Neymar et Mbappé, rdv le 1er février

Dans : PSG.

Si Leonardo a accepté de parler du cas Cavani, le directeur sportif du PSG s'est fait plus prudent au moment d'évoquer les possibles prolongations de Neymar et Kylian Mbappé.

Leonardo était d’humeur badine dimanche soir au Moustoir, mais pas au point de donner les secrets des négociations en cours au Paris Saint-Germain concernant les deux stars que sont Neymar et Kylian Mbappé. Si le directeur sportif parisien a reconnu qu’Edinson Cavani pourrait partir si une offre sérieuse arrivait sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, son discours est devenu plus flou au moment de parler des prolongations possibles du joueur brésilien et du champion du monde français. Chaque chose en son temps, c’est un peu le message qu’a fait passer Leonardo après Lorient-PSG histoire de calmer les rumeurs.

Neymar et Mbappé, Paris verra cela plus tard

Et le dirigeant parisien de donner rendez-vous après le mercato pour parler de l’avenir parisien, ou non, de Neymar et Mbappé. « Est-ce que j’ai ouvert des discussions pour la prolongation de Neymar ? Là c’est le mercato d’hiver, on parle d’entrée, de sortie. Tout le reste, on va voir cela après. Une prolongation de Kylian Mbappé ? Je viens de le dire, pour tout le reste, on va voir après », a lancé Leonardo, qui sait que si l’Emir du Qatar a validé des offres pour prolonger les deux stars, il n’y a finalement pas le feu. Car Neymar Jr et Kylian Mbappé ne sont pas du tout en fin de contrat au Paris Saint-Germain, ce qui laisse encore un peu de temps pour négocier.