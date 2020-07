PSG : Ndombele est une fausse piste, Leonardo vote SMS !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, Leonardo fait plus que jamais de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité estivale.

Après s’être définitivement offert Mauro Icardi et tandis que le recrutement d’un défenseur central est impératif, le PSG souhaite également se renforcer au poste de milieu de terrain au mercato. Dans cette optique, le nom de Tanguy Ndombele revient avec insistance dans l’actualité parisienne. L’international tricolore souhaite quitter Tottenham, où ses désaccords avec José Mourinho sont aussi nombreux que leur relation est mauvaise. Pour rebondir, l’ancien Lyonnais devrait avoir l’embarras du choix. En effet, le FC Barcelone est sur ses traces, au même titre que plusieurs formations italiennes. En France, le Paris SG est régulièrement cité comme un club à l’affût.

La vérité est plus nuancée, selon les informations apportées ce lundi par le journal L’Equipe. A en croire le quotidien national, il est vrai que Tanguy Ndombele a certains courtisans au sein du club francilien, à commencer par l’entraîneur Thomas Tuchel. De son côté, Leonardo est bien moins fan du natif de Longjumeau, certes doté d’un potentiel important, mais dont l’état d’esprit ne semble pas toujours irréprochable. De toute évidence, le directeur sportif du Paris Saint-Germain penche très nettement en faveur de la piste Sergej Milinkovic-Savic, dont le prix a toutefois été fixé à près de 80 ME par la Lazio Rome cet été. Le dilemme sera difficile pour Leonardo, déterminé à s’offrir l’international serbe, mais qui pourrait être contraint de griller l’intégralité de son enveloppe mercato afin de le recruter. A trois semaines de la fin de la Premier League, le feuilleton Ndombele risque en tout cas d’embraser une bonne partie de l’Europe. Et le retour de flamme pourrait concerner le PSG, qui n’a pas encore refermé définitivement le dossier.