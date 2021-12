PSG : Navas s’est troué, Pochettino doit trancher

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

La faute de main de Keylor Navas à Lens samedi soir (1-1) pourrait lui coûter cher. Pour Stéphane Bitton, Mauricio Pochettino doit faire un choix car cette situation ne profite ni au Costaricain ni à Gianluigi Donnarumma.

Ce qui devait arriver arriva. Depuis que Mauricio Pochettino a installé l’alternance au poste de gardien de but, chacun se disait qu’à la première grosse boulette, l’autre gagnerait sa place. C’est désormais le cas avec cette grosse erreur de main de Keylor Navas à Lens sur une frappe lointaine de Seko Fofana. Ce fait de jeu peut-il servir de prétexte à Mauricio Pochettino pour trancher en faveur de Gianluigi Donnarumma, malgré le soutien des Sud-Américains du vestiaire pour Keylor Navas ? Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Biton a invité l’entraîneur du PSG à se décider définitivement même s’il doute qu’il ait le courage de le faire.

« Pochettino va devoir trancher, mais est-ce qu’il en est capable »

« En encaissant le but de Seko Fofana, Keylor Navas n’a pas marqué de points. Cette fois-ci, la concurrence n’a pas joué en faveur de Navas. Donnarumma a donné des signes d’agacements d’être sur le banc une fois sur deux. Là aussi, Pochettino va devoir trancher, mais est-ce qu’il en est capable. Est-il capable de prendre une décision et de mettre un joueur avec un statut sur le banc ? C’est l’enjeu des matches dans les semaines qui viennent et c’est aussi l’enjeu pour lui pour rester à la tête du PSG (…) Navas a un rôle important dans le vestiaire parisien par rapport aux autres joueurs sud-américains. Donc là aussi c’est toujours pareil, de la politique et de la diplomatie. Bref, le PSG n’avance pas », a déclaré le journaliste. Le choix de Mauricio Pochettino sera encore scruté de près pour la réception de Bruges ce mardi en Ligue des champions.