PSG : 9/10 à Navas, c’est un scandale pour Séverac

Keylor Navas peut-il faire mieux que sa performance réalisée face au FC Barcelone ce mercredi ? Visiblement, oui.

En raison de la nouvelle énorme performance d’Erling Haaland contre Séville, Keylor Navas n’a pas été élu homme de la semaine par l’UEFA, malgré sa prestation incroyable contre le FC Barcelone. Un pénalty arrêté, des parades réflexes décisives, des prises de balle rassurantes et un placement impeccable sur sa ligne, le Costaricien a épaté la galerie et permis au PSG de s’éviter d’énormes frayeurs face au Barça. L’ancien du Real Madrid a été loué comme il se doit ces derniers jours, mais les esprits chafouins y trouvent toujours à redire. La preuve avec cette tirade musclée de Dominique Séverac, le journaliste du Parisien qui se plaint sur les ondes de RTL que le dernier rempart du Paris SG n’ait pas récolté la note maximale de 10 sur 10 dans les journaux le lendemain de la rencontre.

« On a mis 9/10 à Navas, et ce n’est pas normal, on aurait dû mettre 10/10. Qu’est-ce qu’on peut lui reprocher ? D’avoir encaissé un but ? C’est un but venu d’ailleurs. Il n’y a pas que la note de la perfection, il y a la note émotionnelle. Un match comme ça, en Ligue des champions, à ce moment de la saison, avec le PSG qui est fragile, avec son passé qui remonte. C’est ça une note, artistique, émotionnelle. On n’est pas là pour décortiquer, on n’est pas la VAR, notre note elle est humaine ! Et humainement, il méritait un 10/10 », a déploré Dominique Séverac, persuadé que Navas méritait aussi un 10/10, note que Kylian Mbappé avait par exemple obtenu en raison de son triplé du match aller au Camp Nou. L’éternel débat sur les notes des joueurs a donc encore de beaux jours devant lui, même quand on approche la perfection. Les plus exigeants pourront tout de même noter que le jeu au pied de Keylor Navas n’a pas été irréprochable contre le FC Barcelone mercredi dernier, mais c’est simplement histoire de trouver un axe d’amélioration au gardien du PSG pour les semaines à venir.