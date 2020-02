PSG : Navas, du jamais vu dans l'ère QSI du Paris SG

Dans : PSG.

Pour la première fois de l’ère qatarie, le PSG compte sur un gardien qui fait l’unanimité avec Keylor Navas.

Un véritable atout en vue de la Ligue des Champions, même s’il faudra bien évidemment confirmer cette solidité dans les matchs capitaux. La saison passée, Gigi Buffon avait aussi donné cette impression avant de s’écrouler contre Manchester United. Avant cela, avec Sirigu, Trapp ou Areola, jamais le PSG n’avait trouvé un dernier rempart capable de l’aider à franchir un cap. Impeccable face au Real Madrid en Ligue des Champions, Keylor Navas a une nouvelle fois sorti le grand jeu face à Nantes, permettant à son équipe de tenir la victoire malgré les occasions adverses en fin de rencontre. De quoi forcer l’admiration d’un ancien de la maison, Dominique Baratteli.

« Cela fait de très longues saisons qu’on n’a pas vu au PSG un gardien aussi décisif. Il est rassurant et dégage une confiance qui se répercute sur ses défenseurs. Il est extrêmement fort sur sa ligne et possède une expérience rare. Le plus difficile dans une équipe où le gardien peut rester une mi-temps à ne rien faire, c’est d’être bon sur les rares occasions adverses. On a vu face à Nantes que Navas était décisif dans ce genre de situations. Il change la face d’un match », a applaudi l’ex-international français dans les colonnes du Parisien. De quoi faire le plein de confiance avant le match face à Dortmund, une équipe très offensive qui pourrait solliciter la défense parisienne.