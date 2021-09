PSG : Navas bientôt largué, la Juventus se pointe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’affût des bonnes affaires cet été, le PSG a réalisé un superbe coup avec la signature pour zéro euro de Gianluigi Donnarumma.

Tout fraichement élu meilleur joueur de l’Euro, l’international italien de 22 ans s’impose déjà comme l’un des gardiens les plus performants du monde. Auteur d’une grosse saison avec l’AC Milan, « Gigi » doit néanmoins composer avec la rude concurrence de Keylor Navas au PSG. En ce début de saison, l’international costaricien a d’ailleurs les faveurs de Mauricio Pochettino. Mais pour combien de temps encore ? Du haut de ses 34 ans, Keylor Navas est logiquement menacé par la fougue et la jeunesse du talentueux italien. C’est ainsi qu’en cas de belle offre dans les mois à venir, Navas pourrait partir. Et selon Todo Fichajes, un cador européen est très intéressé par la perspective de récupérer l’ancien Madrilène.

Allegri attentif à la situation de Navas au PSG

Il s’agit de la Juventus Turin, dont l’entraîneur Massimiliano Allegri ne dirait pas non à un gardien d’un calibre supérieur à Wojciech Szczęsny. Le média espagnol croit savoir que pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros, voire un petit peu moins, le Paris Saint-Germain pourrait se débarrasser de Keylor Navas. La direction du PSG ne souhaite pas bloquer le Costaricien si ce dernier émet le souhait de partir afin de se montrer reconnaissant du professionnalisme et des performances de Navas à Paris depuis deux ans. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin et Keylor Navas seront en phase sportivement et financièrement. Car pour rappel, le gardien costaricien de Paris est sous contrat avec le vice-champion de France jusqu’en 2024, où il perçoit un confortable salaire. De son côté, la Juventus Turin s’est certes débarrassé de Cristiano Ronaldo, mais ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi avec sa masse salariale.