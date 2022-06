PSG : Mourinho le vrai plan B si Zidane refuse !

Dans : PSG.

Tous les supporters du Paris Saint-Germain attendent de connaître le nom du futur entraîneur de leur équipe, et malgré son refus initial José Mourinho semble encore dans les petits papiers de Luis Campos.

Avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, la révolution a déjà bien commencé du côté du club de la capitale française. Mais pour l’instant, personne ne sait qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. On l'a appris ce week-end, Mauricio Pochettino ne sera plus en poste à la reprise de la saison. Après avoir échoué à deux reprises en Ligue des Champions, l’entraîneur argentin n’aura pas le droit à une troisième chance. Car malgré un contrat courant jusqu’en 2023, l’ancien manager de Tottenham partira dans les prochains jours, les deux parties ayant trouvé un accord, selon The Athletic. Mais alors qui pour prendre la suite : Zinedine Zidane, Christophe Galtier ou une surprise ? Luis Campos laisse pour l’instant planer le doute. Pas sans raison, vu que selon les informations de The Sun, José Mourinho a encore une infime chance de finir sur le banc de Parc des Princes.

Mourinho plutôt que Zidane ou Galtier ?

Même s’il a confirmé qu’il serait sur le banc de la Roma, avec laquelle il a remporté l’Europa Conférence League en mai dernier, l’entraîneur portugais reste dans le viseur du PSG. Car si le Qatar continue de pousser pour faire venir Zinedine Zidane, Campos, lui, rêve de mettre un coach à lui sur le banc du PSG. Et alors que Galtier ne semble pas faire l’unanimité à Paris, le nouveau patron du sportif pourrait donc sortir la carte Mourinho, un coach qui sait gagner la Ligue des Champions, le prochain grand objectif du PSG. Proches depuis leur collaboration commune au Real Madrid, quand Mourinho avait lancé la carrière de Campos en le faisant signer chez les Merengue en tant que recruteur, les deux Portugais pourraient former un duo explosif à la tête du PSG, surtout avec Mbappé, Messi et Neymar dans l’effectif.

Les mots de Joé Mourinho sur le PSG

Tout fraichement nommé conseiller du PSG, Luis Campos n'envisage pas les choses autrement qu'en choisissant de nommer le futur entraineur du club parisien. Et si pour le moment José Mourinho a juré fidélité à la Roma, il faudra connaitre sa position si l'offre parisienne tombe réellement. Car avec forcément un contrat XXL, et des appuis solides dans le club avec Luis Campos et même Antero Henrique, ancien dirigeant du FC Porto, le Special One aurait de sacrés garantis sur sa position. Avec toujours le discours d'un coach capable de faire gagner son équipe, même en ne jouant pas forcément le plus football le plus léché qui soit. Il y a quelques années, quand son nom était sorti pour remplacer Thomas Tuchel, José Mourinho avait résumé la situation du PSG. « Paris est un club avec une projection mondiale, avec des joueurs de niveau mondial, mais qui n'a pas encore gagné en Europe. Et ça, c'est très important. Et c'est la même chose que j'ai dit avec les entraîneurs. Tu peux être de grande qualité, mais si tu arrives à la fin de ta carrière et que tu n'as pas gagné en Europe, c'est quelque chose qui manque dans ta carrière », avait confié l'entraineur portugais, qui a déjà remporté deux Ligue des Champions dans sa carrière.