José Mourinho prêt à débarquer au PSG

Par Mehdi Lunay

L'été prochain, le PSG devra faire un grand ménage au sein de son effectif notamment dans l'entrejeu. José Mourinho et l'AS Roma peuvent les y aider puisqu'ils convoitent leur joueur argentin, Leandro Paredes.

Si la grande braderie de Lille a lieu traditionnellement en septembre, celle qui s'annonce à Paris devrait durer tout l'été. Les échecs récents en ligue des champions et en ligue 1 incitent le PSG à renouveler son effectif. Les Parisiens doivent s'améliorer qualitativement et de nombreux joueurs ne seront pas retenus à l'avenir. C'est notamment le cas en milieu de terrain où les éléments se sont empilés sans réelle plus-value pour le onze parisien. Des erreurs de casting dans lesquelles on peut intégrer Leandro Paredes. Le bouillant et rugueux argentin n'a pas forcément les performances en adéquation avec son prix de transfert : 40 millions d'euros déboursés en janvier 2019 au Zenit Saint-Pétersbourg par le PSG.

Mourinho vient débarrasser le PSG de Paredes

Heureusement, en football, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Le milieu argentin garde une certaine côte en Europe et notamment en Italie où il a évolué pendant près de trois ans. Il a joué à Empoli, au Chievo Vérone et à la Roma. La Louve est d'ailleurs sur les rangs pour rapatrier son ancien milieu.

Pinto(DS de la Roma)à Paris et la tentation Paredes: le retour à la Roma n'est pas une utopie



Les agents de Paredes ces jours-ci étaient à Paris où se trouvait Pinto

Un hasard? Peut-être



Le contrat de Paredes expire en 2023 et Leonardo ne le considère pas renouvelable@cmdotcom — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) March 24, 2022

Le journal italien, le Corriere dello Sport, évoque un intérêt des Romains pour le joueur présent actuellement en équipe d'Argentine. José Mourinho et le directeur sportif Tiago Pinto ont coché son nom sur leur short-list pour la saison prochaine avec le milieu suisse d'Arsenal Granit Xhaka. « Pinto surveille toujours la situation de Xhaka mais un coup surprise n'est pas à exclure, comme Leandro Paredes , qui pourrait se retrouver dans la révolution du Paris Saint-Germain l'été prochain et apprécier un retour dans la capitale », était-il écrit dans les colonnes du journal italien ce vendredi. Une opération qui pourrait être positive pour tous, joueur et clubs inclus, à condition de s'entendre sur le salaire de Paredes (750 000 euros par mois).