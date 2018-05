PSG : Motta kiffe ce joueur du Real et donne une idée au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A l’aube d’entamer sa nouvelle carrière de coach des U19 du Paris Saint-Germain, Thiago Motta s’est exprimé sur le mercato du club de la capitale dans les colonnes du Parisien. S’il a donné son sentiment sur le dossier Neymar, qui agite l’Espagne depuis plusieurs semaines, l’international italien a également soufflé une idée au PSG pour le poste de n°6. Alors que peu de pistes ont filtré dans la presse dernièrement, l’ancien milieu défensif du FC Barcelone a glissé le nom de Toni Kroos, qui fait indéniablement partie des meilleurs joueurs à son poste.

« Personnellement, j’aimerais bien voir Toni Kroos au PSG. Il peut jouer aussi en position plus avancée. Mais dans le style de jeu qui convient au PSG, il est exceptionnel. C’est un joueur que j’admire beaucoup et depuis longtemps. Il peut jouer aux trois postes du milieu de terrain et notamment devant la défense » a expliqué Thiago Motta. Une idée qui fera sans doute l’unanimité chez les supporters du Paris Saint-Germain. Mais on imagine mal Zinedine Zidane se séparer de son international allemand. D’autant que l’avenir de Lukas Modric dans la capitale espagnole est incertain selon plusieurs médias étrangers…