PSG : Mohamed Salah priorité de Paris, the english bomb !

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG songerait très sérieusement à activer la piste Mohamed Salah cet été.

A trois mois du mercato, les doutes sont nombreux au Paris Saint-Germain. Et pour cause, on ne sait pas de quoi sera fait l’avenir de Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton. De plus, le futur de Kylian Mbappé est également très difficile à lire. L’attaquant du PSG n’a toujours pas accepté de prolonger au-delà de juin 2022. S’il ne décide pas dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé sera purement et simplement vendu lors du prochain mercato. A en croire les informations obtenues par le journaliste anglais Duncan Castles, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont plus d’un tour dans leur sac pour combler le potentiel départ du génie français. Les noms de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Erling Haaland ont parfois été cités.

Mais à en croire le spécialise du mercato britannique, c’est Mohamed Salah qui serait la priorité du PSG, aussi bien pour des raisons sportives, politiques et marketings. Auteur de 25 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mohamed Salah surnage chez les Reds en dépit de la saison très difficile de Liverpool. En ce sens, il s’impose comme un candidat naturel à la succession de Kylian Mbappé au PSG aux yeux de Leonardo. L’international égyptien possède par ailleurs l’avantage d’avoir un potentiel marketing hors norme, notamment en Afrique, où le Paris SG a encore une belle marge de progression d’un point de vue commercial. Après s’être développé en Europe et en Amérique du Sud grâce à Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait tenter de conquérir grâce à Mohamed Salah un continent au sein duquel l’OM est encore le club français le plus apprécié. Reste maintenant à voir le prix que Liverpool exigera pour sa star, recruté seulement 42 ME en juillet 2017 et dont la valeur a, au minimum, doublé.