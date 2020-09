PSG : Messi s'en va, Barcelone fait une folle promesse à Mbappé

Dans : PSG.

En clash avec le FC Barcelone depuis près de deux semaines, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Le départ de l’international argentin semblait absolument inéluctable il y a encore quelques heures. Mais ce jeudi, la presse sud-américaine ne ferme plus la porte à un retournement total de situation, avec une possible dernière année pour Lionel Messi en Catalogne. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone se prépare à toutes les éventualités. Dans cette optique, il est logique que la direction catalane étudie plusieurs possibilités afin de palier un possible départ de son Ballon d’Or. L’une des pistes étudiées n’est autre que celle menant à Kylian Mbappé, selon les informations obtenues par Diario GOL.

Le média indique que le FC Barcelone rêve de griller la politesse au Real Madrid de Zinedine Zidane dans ce dossier, alors que le club merengue attend patiemment la venue de Kylian Mbappé, sans brusquer le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années maintenant. Prêt à tout pour faire oublier aux Socios le départ de la légende Lionel Messi, le FC Barcelone serait tenté d'offrir le n°10 à l’attaquant du PSG, ainsi que de lui proposer un salaire colossal, comparable à celui actuellement perçu par La Pulga. Il est par ailleurs indiqué que dans la guerre opposant le Real à Barcelone dans le dossier Kylian Mbappé, le club blaugrana dispose d’un allié de poids, à savoir Nike. Suffisant pour attirer un joueur sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2022, et qui n’a pas encore livré sa décision quant à une éventuelle prolongation ? Josep Maria Bartomeu, plus fragilisé que jamais, semble en tout cas avoir la volonté de placer ses pions. Au cas où un énorme coup serait possible, sait-on jamais…