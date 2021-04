PSG : Messi prêt à zapper Paris, trois indices tombent !

Dans : PSG.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Lionel Messi est une cible de premier choix du PSG au mercato.

A plusieurs reprises, le PSG a ouvert la porte à la venue de Lionel Messi ces dernières semaines. Le directeur sportif Leonardo a notamment été repris de volée par le FC Barcelone pour avoir publiquement évoqué le dossier du Ballon d’Or argentin, que le Paris Saint-Germain observe avec la plus grande attention. Il faut dire que Lionel Messi sera libre comme l’air en fin de saison, une situation qui ne peut laisser un club tel que le PSG insensible. Tandis que Neymar et Kylian Mbappé n’ont toujours pas officiellement prolongé, il est naturel pour Paris de guetter d’un œil le dossier Lionel Messi. Mais selon les informations rapportées par The Sun, le Paris Saint-Germain n’est pas le grand favori pour accueillir le joueur formé au Barça en cas de départ de la Liga au mercato estival.

City et le Barça en avance sur le PSG ?

Et pour cause, le média britannique croit savoir que Manchester City est en meilleure position que le Paris Saint-Germain dans l’esprit de Lionel Messi et de son entourage. Il faut dire que le probable futur champion d’Angleterre a des arguments face auxquels il est difficile de rivaliser pour le PSG. Le premier d’entre eux se nomme évidemment Pep Guardiola, que Lionel Messi connaît par cœur. Le coach catalan et l’international argentin ont conservé une excellente relation et Messi sait précisément qu’il sera utilisé de manière optimale dans les mains de Pep Guardiola. Le second atout de Manchester City n’est autre que la Premier League, un championnat hautement plus attractif que la Ligue 1. Enfin, comme évoqué par ailleurs ces derniers mois, Manchester City peut offrir à Lionel Messi un plan de fin de carrière complet avec la perspective d’évoluer aux Etats-Unis dans un à trois ans. Autant d’arguments qui font de Manchester City le favori dans le dossier Lionel Messi, devant le PSG.