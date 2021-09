PSG : Messi out, Rothen atterré par Pochettino

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Mauricio Pochettino a pris la décision de sortir Lionel Messi à un quart d’heure de la fin du match entre l’OL et le PSG.

Ce choix de l’entraîneur parisien a fait beaucoup de bruit, d’autant plus que Lionel Messi a manifesté son mécontentement auprès de Mauricio Pochettino au moment de sa sortie. Etonné voire sidéré, le sextuple Ballon d’Or a mis un joli vent à son entraîneur avant de faire part de sa consternation et de rejoindre le banc des remplaçants, la mine fermée. La gestion de Mauricio Pochettino interroge. Au micro de RMC, Kevin Diaz a salué le courage de l’entraîneur du PSG en faisant savoir que ce dernier sortait renforcé de ce match. Sur l’antenne de la radio, Jérôme Rothen a exprimé un avis différent. Pour l’ex-milieu de terrain de Paris et de l’Equipe de France, Mauricio Pochettino ne peut pas se permettre de traiter Lionel Messi de la même façon que les autres joueurs.

La gestion de Pochettino choque Rothen

« Là où je trouve que c'est déplacé de la part de Mauricio Pochettino, c'est dans son mode de management. Il n'a jamais été comme ça, de pointer les stars de l'équipe. Que ce soit Neymar ou Mbappé, les soirs où ils ont été mauvais, il les a toujours laissés sur le terrain, il les a toujours protégés, contrairement à d'autre joueurs comme Paredes, Di Maria ou Icardi. Messi, à ce que je sache, c'est bien supérieur en termes d'aura de statut et de tout ce qu'on veut dans le football, à Neymar ou à Mbappé. [...] Quand tu as ce joueur dans un effectif, tu te dois de le gérer comme le meilleur joueur au monde, avec tout ce que ça représente : un statut particulier et surtout éviter des incompréhensions avec un top joueur. Tu peux en avoir, mais pas au bout de sa première titularisation au Parc. Il y a tellement de signes qui ne sont pas bons, que oui c'est une grave erreur qu'a fait Mauricio Pochettino » a argumenté Jérôme Rothen, qui ne valide pas la gestion de l’entraineur du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi sur ce match entre le PSG et l’Olympique Lyonnais.