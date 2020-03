PSG : Messi en furie, le secret de l'opération Neymar dévoilé

Dans : PSG.

Le FC Barcelone va de nouveau tenter de recruter Neymar cet été. C’est la volonté de Lionel Messi, et ce sera la dernière chance !

Parti du FC Barcelone en rachetant sa clause libératoire pour 220 ME, Neymar a laissé derrière lui un véritable champ de ruines en Catalogne. Le club blaugrana a tout de même conservé son titre national, mais les performances en Ligue des Champions et surtout le manque de choix offensif de qualité en dehors de Lionel Messi ont fait rentrer le Barça dans le rang. Une situation insupportable pour la superstar argentine, qui milite depuis le printemps dernier pour le retour de Neymar. Sans succès à l’été 2019, le PSG restant ferme sur des exigences financières élevées. Josep Maria Bartomeu va retenter sa chance, tant il a bien compris que Messi attachait beaucoup d’importance au retour du Brésilien.

Mais ce sera la dernière année que le Barça va s’essayer. Malgré une situation contractuelle avec le PSG qui pourrait être intéressante en 2021, Don Balon affirme que Bartomeu, rattrapé par quelques casseroles, ne sera plus président après les élections du printemps 2021. Le grand favori se nomme Victor Font, et c’est un opposant de la première heure au retour de Neymar, que Lionel Messi le veuille ou non. Résultat, la fenêtre de tir est réduite, pour Messi et Bartomeu, qui vont devoir mettre le paquet financièrement s’ils veulent boucler la venue du numéro 10 du Paris SG. Dans le cas contraire, il faudra se rendre à l’évidence, et l’histoire entre Neymar et le Barça se conjuguerait définitivement au passé.